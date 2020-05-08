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Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы Сябитову

Гарик Харламов устал издеваться над Ларисой Гузеевой и выбрал новую жертву. Теперь все шутки адресованы Розе Сябитовой. Новые видео юморист разместил в микроблоге Instagram.
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы Сябитову

Харламов на протяжении нескольких месяцев всячески высмеивал Гузееву. Ведущая «Давай поженимся!» не скрывала, что поведение супруга Кристины Асмус ее задевает. Их противостояние стало настолько серьезным, что за ним начали следить даже лица, никогда не смотревшие шоу.

Сейчас Харламов выбрал новый объект для издевательств. В честь свахи он смонтировал два ролика. На первом запечатлен жених, который здоровается только с Сябитовой и не может вспомнить имена других ведущих. На втором показана рыжеволосая дама, дающая мужчине пощечину, от которой щеки основательницы агентства знакомств начинают раздуваться.

Фолловеры посчитали, что Харламов нанес мощный удар по самолюбию Гузеевой. Некоторые написали, что давно ждали, когда актер устроит «травлю» Сябитовой.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:44

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