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Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в играх

Игровой режим в Windows 10 после очередного обновления стал тормозить игры. Пользователи Reddit сообщили, что производительности системы не хватает даже на Call of Duty: Warzone и League of Legends на базовых настройках.
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в играх

Самой частой проблемой игрового режима юзеры называют снижение частоты кадров в секунду. При изменении опций и установке минимальных настроек ситуация стабилизируется, но качество картинки не улучшается. Перезагрузка системы также не приносит никаких результатов. Один из пользователей Reddit отметил, что нагрузка на процессор и оперативную память при этом остается минимальной.
«Call of Duty: Warzone была проверена на картах GTX 980 и GTX 1080 Ti. В итоге ничего не изменилось. Когда видеоинтерфейс был переставлен на компьютер со старой версией операционной системы, все стабилизировалось. Недавний апдейт, затрагивающий игровой режим, сделал только хуже. До этого Game Mode также не отличался особой производительностью», - рассказал один из пользователей Reddit, столкнувшийся с проблемой игрового режима.

Юзеры сошлись на мнении, что оптимальным решением является отключение Game Mode. Для этого достаточно зайти в меню «Пуск» и перейти во вкладку «Параметры». Там нужно выбрать «Игры» и переместить чекбокс напротив «Игрового режима».

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:25

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