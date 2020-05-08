Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без войны

В обнародованном в соцсети ролике Стас Костюшкин поздравил ветеранов с Днём Победы, пожелал здоровья и поблагодарил за бессмертный подвиг. Своих подписчиков певец призвал провести с пользой время в самоизоляции, присоединившись к запущенному челленджу, в рамках которого планируется установить «рекорд Победы». Все принявшие в нём участие выполняют отжимание, а в сумме нужно набрать 27 934 раза. Именно столько дней прошло со дня окончания ВОВ. То есть, в эстафете одним отжиманием люди отмечают каждый прожитый под мирным небом день.Стас Костюшкин отжался 60 раз и передал эстафету коллеге Родиону Газманову, попросив того «не подвести». В комментариях многие подписчики положительно оценили новый челлендж, отмечая, что это гораздо полезнее, чем, к примеру, обмениваться в кадре одеждой или обливаться водой. К тому же эстафета несёт в себе смысл и напоминает о мужестве выстоявших в борьбе с врагом советских солдат.