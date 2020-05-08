"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака Дибровых

«Мне жаль вас. Осуждать за такое недопустимо. Да ладно, живите», - написала супруга Эммануила Виторгана.

«Я полистала старые фото в интернете и выбрала лучшие. Сейчас приходится краситься только по воскресеньям. Остальное время я хожу в домашних костюмах, из-за чего даже нечего выложить», написала Диброва.





Дибров женился на четвертой супруге, которая младше его на 30 лет, еще в 2009 году. Несмотря на это, критика в адрес телеведущего и его жены поступает и сейчас. В социальных сетях многие пользователи пишут, что Полина и Дмитрий Дибровы выглядят, как «дочь и отец». В ответ на один из подобных комментариев решила высказаться и Ирина Млодик.Полина Диброва старается активно вести свою страницу в социальных сетях. Недавно она обнародовала несколько совместных снимков с супругом, вызвавших бурные обсуждения в комментариях. Под фото многие пользователи Instagram отметили, что возраст для супружеской пары имеет значение, так как у представителей разных поколений не может быть много общего.Виторган и Млодик в свое время также прошли через осуждения за разницу в возрасте. По словам актера, после свадьбы с женщиной, которая моложе его, пришлось лучше следить за здоровьем, но это только придало уверенности в себе.