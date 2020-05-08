АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака Дибровых

Супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик вступилась за брак Дмитрия Диброва. По ее словам, разница в возрасте возлюбленных никогда не имела значения.
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака Дибровых

Дибров женился на четвертой супруге, которая младше его на 30 лет, еще в 2009 году. Несмотря на это, критика в адрес телеведущего и его жены поступает и сейчас. В социальных сетях многие пользователи пишут, что Полина и Дмитрий Дибровы выглядят, как «дочь и отец». В ответ на один из подобных комментариев решила высказаться и Ирина Млодик.
«Мне жаль вас. Осуждать за такое недопустимо. Да ладно, живите», - написала супруга Эммануила Виторгана.


Полина Диброва старается активно вести свою страницу в социальных сетях. Недавно она обнародовала несколько совместных снимков с супругом, вызвавших бурные обсуждения в комментариях. Под фото многие пользователи Instagram отметили, что возраст для супружеской пары имеет значение, так как у представителей разных поколений не может быть много общего.
«Я полистала старые фото в интернете и выбрала лучшие. Сейчас приходится краситься только по воскресеньям. Остальное время я хожу в домашних костюмах, из-за чего даже нечего выложить», написала Диброва.

Виторган и Млодик в свое время также прошли через осуждения за разницу в возрасте. По словам актера, после свадьбы с женщиной, которая моложе его, пришлось лучше следить за здоровьем, но это только придало уверенности в себе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от…
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series…
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы…
Историк Виталий Семенов объяснил интерес людей к генеалогическому…
Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без…
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в…
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака…
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического…
Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри…
Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня…
Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения…
День Победы! Самый долгожданный…
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из…
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида…
Экологи: Новые деревья уже не спасут…
Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на…
Компьютеры с процессорами Intel можно будет находить по…
Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы…
В ЯНАО не осталось городов без пациентов с…
«Денег у мамы не просила»: Ирина Пингвинова рассказала о своей работе до прихода на…
Владимир Соловьев о травле: «Я стал конкурентом для «продажных…
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем…
Зоологи: Выдры жонглируют камнями из-за желания получить…
Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за…
Jeep Wrangler дважды провалил…
Влад Кадони о мужчинах Алены Савкиной: «Они убегали из-за ложных…
В Майами "заложники" круизных лайнеров начали "сходить с…
В Санкт-Петербурге женщину похитили из-за…
Просмотреть все новости