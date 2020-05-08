В Санкт-Петербурге женщину похитили из-за квартиры





Сообщается, потерпевшую забрали из квартиры, расположенной в многоэтажном доме на проспекте Народного Ополчения и привезли по неизвестному адресу. Мошенники обманом заставили ее подписать договор купли-продажи и расписку о получении денег.58-летнего гражданина удалось задержать при оформлении сделки. Его сообщники пока не установлены. Расследование уголовного дела, открытого по статьям «Попытка мошенничества», «Нарушение неприкосновенности жилья», «Похищение», продолжается. Женщине удалось сохранить права на недвижимость.