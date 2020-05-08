Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня рождения

Среди подарков, которые сделала семья имениннице, есть также смартфон. Лида Дробыш на фото выглядит немного смущенной, но счастливой. Фолловеры засыпали юбиляршу поздравлениями и восторженными комплиментами. Многие сочли, что она заметно повзрослела, очки добавляют солидности. Некоторые посчитали необходимым добавить, что дочь продюсера растет красивым ребенком.Несколько сотен поклонников тут же отправились на её страницу, чтобы стать подписчиками и полюбоваться фотографиями, которые Дробыш-младшая уже успела выложить. На одной из них она показывает увлечение рыбной ловлей, на другой демонстрирует отличную растяжку — девочка занимается балетом. Есть и семейное фото у новогодней ёлки.