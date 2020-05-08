АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

Пентагон сообщил о новой миссии секретного космического беспилотника X-37B. Устройство по характеристикам напоминает пилотируемый аналог, сошедший с орбиты в 2011 году.

Запуск X-37B должен состояться 16 мая с мыса Канаверал. Представители ВКС США сообщили, что носитель развернет на орбите спутник FalconSat-8 со служебным модулем, расширяющим возможности для экспериментов. Специалисты планируют изучить воздействие космической радиации на семена злаков и другие биологические материалы.
«Беспилотник должен провести на орбите более 2 тысяч земных суток. Миссия предыдущего устройства такого типа завершилась в октябре минувшего года. Тогда ранняя версия корабля собирала материалы о радиоактивном излучении в космосе, передавая их ученым в режиме реального времени. FalconSat-8 располагает значительно большими возможностями», - говорится в сообщении Пентагона.

X-37B должен стать рекордсменом по количеству экспериментов, обойдя всех предшественников. Секретарь ВВС США Барбара Баррет отметила, что Пентагон с помощью беспилотника собирается проверить возможности космических систем многоразового применения. Если миссия завершится успешно, на орбиту отправятся сразу несколько аналогичных аппаратов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от…
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series…
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы…
Историк Виталий Семенов объяснил интерес людей к генеалогическому…
Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без…
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в…
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака…
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического…
Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри…
Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня…
Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения…
День Победы! Самый долгожданный…
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из…
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида…
Экологи: Новые деревья уже не спасут…
Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на…
Компьютеры с процессорами Intel можно будет находить по…
Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы…
В ЯНАО не осталось городов без пациентов с…
«Денег у мамы не просила»: Ирина Пингвинова рассказала о своей работе до прихода на…
Владимир Соловьев о травле: «Я стал конкурентом для «продажных…
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем…
Зоологи: Выдры жонглируют камнями из-за желания получить…
Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за…
Jeep Wrangler дважды провалил…
Влад Кадони о мужчинах Алены Савкиной: «Они убегали из-за ложных…
В Майами "заложники" круизных лайнеров начали "сходить с…
В Санкт-Петербурге женщину похитили из-за…
Просмотреть все новости