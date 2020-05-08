Пентагон объявил о новой миссии секретного космического беспилотника

«Беспилотник должен провести на орбите более 2 тысяч земных суток. Миссия предыдущего устройства такого типа завершилась в октябре минувшего года. Тогда ранняя версия корабля собирала материалы о радиоактивном излучении в космосе, передавая их ученым в режиме реального времени. FalconSat-8 располагает значительно большими возможностями», - говорится в сообщении Пентагона.





Запуск X-37B должен состояться 16 мая с мыса Канаверал. Представители ВКС США сообщили, что носитель развернет на орбите спутник FalconSat-8 со служебным модулем, расширяющим возможности для экспериментов. Специалисты планируют изучить воздействие космической радиации на семена злаков и другие биологические материалы.X-37B должен стать рекордсменом по количеству экспериментов, обойдя всех предшественников. Секретарь ВВС США Барбара Баррет отметила, что Пентагон с помощью беспилотника собирается проверить возможности космических систем многоразового применения. Если миссия завершится успешно, на орбиту отправятся сразу несколько аналогичных аппаратов.