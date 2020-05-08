Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения ЕГЭ





При этом руководитель ведомства отметил, что конкретную дату на данный момент назвать затрудняется, но это точно будет не май-июнь. В случае стабилизации ситуации с распространением коронавируса проведение ЕГЭ могут назначить на август или сентябрь, однако для этого изначально нужно проанализировать последствия послабления карантинных мер для производства и прочих сфер, а только после этого можно более конкретно говорить о датах экзаменов.Список рекомендаций относительно проведения Единого госэкзамена Минздрав передал ведомству просвещения и его главе Сергею Кравцову, подчеркнул Мурашко. В свою очередь руководитель Минпросвещения недавно сообщал, что 12 мая станет известно, начнут ли проведение ЕГЭ с 8 июня или сроки сдвинут.