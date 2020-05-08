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«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида Якубовича

Участник передачи «Поле чудес» из Хабаровского края обвинил в мошенничестве Леонида Якубовича. Мужчина устроил скандал из-за сектора приз на барабане.
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида Якубовича

«Поле чудес» является интеллектуальным проектом, позволяющим участникам продемонстрировать свою эрудицию. Многие пытаются попасть на шоу ради ценных призов. В одном из выпусков свой характер гостям и ведущему показал хабаровчанин, который долго торговался с Якубовичем. Мужчина отказался брать 900 долларов, а внутри черного ящика оказалось простое куриной яйцо.

Шокированный гражданин стал кричать и требовал выдать ему обещанные ранее деньги. Ведущий сохранял спокойствие, чем еще больше выводил из себя оппонента. Когда мужчина дошел до угроз, знаменитость разбил яйцо и достал из него чек на 10 тыс. долларов.

Ранее Якубович объяснил, почему хотел покинуть передачу.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:50

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