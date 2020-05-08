«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида Якубовича
Участник передачи «Поле чудес» из Хабаровского края обвинил в мошенничестве Леонида Якубовича. Мужчина устроил скандал из-за сектора приз на барабане.
«Поле чудес» является интеллектуальным проектом, позволяющим участникам продемонстрировать свою эрудицию. Многие пытаются попасть на шоу ради ценных призов. В одном из выпусков свой характер гостям и ведущему показал хабаровчанин, который долго торговался с Якубовичем. Мужчина отказался брать 900 долларов, а внутри черного ящика оказалось простое куриной яйцо.
Шокированный гражданин стал кричать и требовал выдать ему обещанные ранее деньги. Ведущий сохранял спокойствие, чем еще больше выводил из себя оппонента. Когда мужчина дошел до угроз, знаменитость разбил яйцо и достал из него чек на 10 тыс. долларов.
Ранее Якубович объяснил, почему хотел покинуть передачу.
«Поле чудес» является интеллектуальным проектом, позволяющим участникам продемонстрировать свою эрудицию. Многие пытаются попасть на шоу ради ценных призов. В одном из выпусков свой характер гостям и ведущему показал хабаровчанин, который долго торговался с Якубовичем. Мужчина отказался брать 900 долларов, а внутри черного ящика оказалось простое куриной яйцо.
Шокированный гражданин стал кричать и требовал выдать ему обещанные ранее деньги. Ведущий сохранял спокойствие, чем еще больше выводил из себя оппонента. Когда мужчина дошел до угроз, знаменитость разбил яйцо и достал из него чек на 10 тыс. долларов.
Ранее Якубович объяснил, почему хотел покинуть передачу.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:50