Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева

«У нас с Грузией прекрасные отношения. Мы будем давать консультации и оставим своего посла в стране. Для его отзыва нет причин. Решение вернуть дипломата из Киева, как мне кажется, является ошибкой грузинской стороны», - рассказал Зеленский.





Михаил Саакашвили получил должность главы исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал президент страны. В Грузии к данному решению отнеслись негативно. Правительство напомнило, что Саакашвили был осужден, ввиду чего находится в розыске.Комитет по реформам был создан в 2014 году Петром Порошенко. Главной его функцией является консультирование главы государства по различным вопросам, касающимся развития в отдельных отраслях. Решение Зеленского назначить руководителем ведомства Саакашвили вызвало неоднозначную реакцию в правительстве. В частности, его не поддержали многие представители партии «Слуга народа».