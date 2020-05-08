АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева

Владимир Зеленский сообщил, что решение Грузии отозвать дипломатов из Украины является ошибкой. В Тбилиси причиной назвали назначение Михаила Саакашвили на государственную должность.

«У нас с Грузией прекрасные отношения. Мы будем давать консультации и оставим своего посла в стране. Для его отзыва нет причин. Решение вернуть дипломата из Киева, как мне кажется, является ошибкой грузинской стороны», - рассказал Зеленский.

Михаил Саакашвили получил должность главы исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал президент страны. В Грузии к данному решению отнеслись негативно. Правительство напомнило, что Саакашвили был осужден, ввиду чего находится в розыске.

Комитет по реформам был создан в 2014 году Петром Порошенко. Главной его функцией является консультирование главы государства по различным вопросам, касающимся развития в отдельных отраслях. Решение Зеленского назначить руководителем ведомства Саакашвили вызвало неоднозначную реакцию в правительстве. В частности, его не поддержали многие представители партии «Слуга народа».

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Трусовой назвал фейком пояснения дочери в соцсетях по поводу ухода от…
Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series…
Харламов устал издеваться над Гузеевой и выбрал в качестве жертвы…
Историк Виталий Семенов объяснил интерес людей к генеалогическому…
Стас Костюшкин призвал поклонников отжаться за каждый прожитый день без…
Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в…
"Жаль вас": Жена Эммануила Виторгана встала на защиту брака…
Пентагон объявил о новой миссии секретного космического…
Меган Маркл и принц Гарри переехали в арендованный у Тайлера Перри…
Виктор Дробыш показал дочь Лиду в честь дня…
Глава Минздрава РФ Мурашко назвал вероятные сроки проведения…
День Победы! Самый долгожданный…
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из…
«Сектор приз на барабане»: Участник «Поля чудес» обвинил в мошенничестве Леонида…
Экологи: Новые деревья уже не спасут…
Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на…
Компьютеры с процессорами Intel можно будет находить по…
Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы…
В ЯНАО не осталось городов без пациентов с…
«Денег у мамы не просила»: Ирина Пингвинова рассказала о своей работе до прихода на…
Владимир Соловьев о травле: «Я стал конкурентом для «продажных…
Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем…
Зоологи: Выдры жонглируют камнями из-за желания получить…
Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за…
Jeep Wrangler дважды провалил…
Влад Кадони о мужчинах Алены Савкиной: «Они убегали из-за ложных…
В Майами "заложники" круизных лайнеров начали "сходить с…
В Санкт-Петербурге женщину похитили из-за…
Просмотреть все новости