Марина Федункив об ошибках молодости: «Холодный ум повышает шансы на счастье»

«Знаете, шансы на счастье поднимает холодная голова. Если человека ведет страсть, то ничего хорошего не получится», - цитирует «Дни.ру» звезду сериала «Реальные пацаны».





В молодости люди «плохо соображают», импульсивны, не слушают советы взрослых. Сейчас Федункив понимает, что могла избежать многих ошибок, если бы руководствовалась умом, а не сердцем.В студенческие годы знаменитость стала жить гражданским браком с однокурсником Сергеем Щелкчковым, но через 13 лет пара распалась. Актриса никогда не чувствовала в избраннике опору, поэтому не решилась родить ребенка. Следующей любовью Федункив стал Михаил. Звезда развелась с ним из-за алкогольной и наркотической зависимостей.