Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы Рождественского

В кадрах обнародованного в соцсети ролика Григорий Лепс обратился к участникам ВОВ, мужественно боровшимся в годы войны с захватчиками, став на защиту родной земли. Певец поздравил ветеранов с 75-й годовщиной победы над фашистской Германией, призвав всех почтить память героев, погибших в борьбе за свободу и мирную жизнь будущих поколений. Далее Лепс передал слово сыну Ивану, 6 мая отметившему первую «круглую» дату – 10-летие. Мальчик, одетый в классический костюм тёмно-серого цвета, эмоционально и с выражением прочитал отрывок из «Реквиема», написанного поэтом и автором песен Робертом Рождественским.В комментариях большинство подписчиков присоединяется к словам Григория Лепса в адрес ветеранов, говоря, что их подвиг навсегда останется в умах и сердцах потомков. Многие восторженно отзываются об Иване Лепсверидзе - талантливо и душевно прочитавшем сильные строки, а некоторые обратили внимание на схожесть отца и сына, особенно заметную в мимике, жестах и манере речи.