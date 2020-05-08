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Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы Рождественского

Отечественный эстрадный исполнитель, музыкант и композитор Григорий Лепс на странице в Instagram поздравил ветеранов с Днём Победы. 10-летний сын певца Иван тоже не остался в стороне, проникновенно прочитав отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием».
Сын Григория Лепса Иван в честь Дня Победы прочитал отрывок из поэмы Рождественского

В кадрах обнародованного в соцсети ролика Григорий Лепс обратился к участникам ВОВ, мужественно боровшимся в годы войны с захватчиками, став на защиту родной земли. Певец поздравил ветеранов с 75-й годовщиной победы над фашистской Германией, призвав всех почтить память героев, погибших в борьбе за свободу и мирную жизнь будущих поколений. Далее Лепс передал слово сыну Ивану, 6 мая отметившему первую «круглую» дату – 10-летие. Мальчик, одетый в классический костюм тёмно-серого цвета, эмоционально и с выражением прочитал отрывок из «Реквиема», написанного поэтом и автором песен Робертом Рождественским.

В комментариях большинство подписчиков присоединяется к словам Григория Лепса в адрес ветеранов, говоря, что их подвиг навсегда останется в умах и сердцах потомков. Многие восторженно отзываются об Иване Лепсверидзе - талантливо и душевно прочитавшем сильные строки, а некоторые обратили внимание на схожесть отца и сына, особенно заметную в мимике, жестах и манере речи.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:24

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