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Компьютеры с процессорами Intel можно будет находить по Bluetooth

Компьютеры с процессорами Intel теперь можно будет находить по Bluetooth. Производитель чипов заключил партнерское соглашение с компанией Tile, которая собирается выпустить трекер для лэптопов.
Компьютеры с процессорами Intel можно будет находить по Bluetooth

Все чипы от Intel в будущем будут оборудованы специальными модулями для беспроводного соединения, позволяющими отслеживать местоположение устройств. Подобная технология применяется в смартфонах. С помощью трекера владелец прибора с легкостью может вычислить местоположение утерянного гаджета.

Дальность действия маячка будет зависеть от версии протокола Bluetooth. Четвертое поколение работает на расстоянии до 10 метров. При использовании Bluetooth 5.0 оно увеличивается до 400 метров. Первым новую технологию получит HP Elite Dragonfly. В него будет встроен трекер от Tile, имеющий собственный аккумулятор и небольшой динамик для звукового сигнала. Контролировать устройство можно будет с мобильного приложения, доступного на iOS и Android.

Intel собирается внедрить технологию во все новые ноутбуки уже с 2021 года. Трекер в устройствах будет работать даже в спящем режиме или при отключенной батарее.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:30

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