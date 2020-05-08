«Денег у мамы не просила»: Ирина Пингвинова рассказала о своей работе до прихода на «Дом-2»

«Я поработала в разных сферах, но так и не поняла, к чему лежит моя душа. Главное – работать и не просить денег у мамы. Я всегда стараюсь оставаться независимой», - рассказала Пингвинова.

Пингвинова редко говорит о личной жизни, но в недавней рубрике «Вопрос-Ответ» немного разоткровенничалась. Участница телестройки начала работать в 14 лет. Перед школой и в выходные она регистрировала людей на розыгрыши, украшала детские помещения, раздавала рекламные листовки.В 16 лет Пингвинова помогала подруге доставлять цветы и устроилась официанткой, а в 18 стала администратором салона красоты. Вскоре у нее появились подработки моделью на презентациях и различных выставках. Пройдя курсы, будущая мамам стала мастером по ресницам и волосам.