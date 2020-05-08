В ЯНАО не осталось городов без пациентов с коронавирусом

«В Салехарде за минувшие сутки было выявлено 8 новых случаев заражения. Пациент из Муравленко ранее вернулся из Москвы, но находился на строгой изоляции. В ходе осмотра и проверки анализов у него выявили коронавирус. На Салехард сейчас приходится 100 пациентов с соответствующим диагнозом», - сообщили представители оперативного штаба по Ямало-Ненецкому автономному округу.





Последним городом, в котором не было коронавируса, до сегодняшнего дня оставался Муравленко. 8 мая в нем удалось выявить одного пациента с соответствующим недугом. Общее число инфицированных в ЯНАО достигло отметки в 1054 человека.На территории ямальских месторождений за минувшие сутки было выявлено 23 новых случая заражения. В Надымском районе коронавирус диагностировали у 13 вахтовиков. На стационарах во всем ЯНАО находятся 186 пациентов. Более 700 человек остаются дома, но соблюдают режим строгой самоизоляции.