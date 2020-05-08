Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем Победы

«Память о боевых подвигах позволит противодействовать угрозам и вызовам современности, а также даст возможность развить конструктивный диалог между странами, которые пока не могут найти общий язык по множеству причин», - заявил Путин.





В обращении к Борису Джонсону Путин отметил, что Великая Победа является одним из самых важных событий минувшего столетия. Достигнуть ее удалось только с помощью объединения сил в рамках антигитлеровской коалиции. По словам Путина, опыт сотрудничества на международном уровне применяется и сегодня.В сообщении для Макрона российский президент напомнил о подвиге эскадрильи «Нормандия-Неман», которая сражалась вместе с советскими солдатами против фашистской Германии. Солдаты из СССР взаимодействовали с французскими вооруженными силами, что также обеспечило взятие массы рубежей.