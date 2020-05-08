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Владимир Соловьев о травле: «Я стал конкурентом для «продажных ничтожеств»

Владимир Соловьев рассказал о травле со стороны «продажных ничтожеств». Журналист полагает, что стал серьезным конкурентом для прессы и Telegram-каналов.
Владимир Соловьев о травле: «Я стал конкурентом для «продажных ничтожеств»

Соловьев признался, что его поддерживают только друзья. Скандальная ситуация вокруг его персоны складывается из-за чьего-то желания заработать на сетках Telegram-каналов. Журналист и его сторонники просто мешают некой «накипи» добиться цели.
«Вся эта ситуация приводит к вранью и сливам. Кому-то это выгодно. Не буду называть конкретные имена, просто скажу, что это продажные люди!» - заявил на YouTube-канале Соловьев.

Ранее ведущий рассказал о личной жизни. Оказалось, он не дрался уже 20 лет, поэтому начал тренировать навыки рукопашного боя.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:09

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