Зоологи: Выдры жонглируют камнями из-за желания получить еду

«Нам удалось понаблюдать за выдрами разных возрастов в одинаковых условиях. После нескольких дней исследования поведения животных стало понятно, что они ведут себя практически одинаково во всех случаях. Как правило, выдры начинали жонглировать камнями перед приемом пищи. Возможно, подкидывание обусловлено рефлексами, которые проявляют себя в ожидании обнаружения провианта», - рассказали специалисты.





Бескоготные выдры, обитающие в восточных регионах планеты, жонглируют камнями для того, чтобы достать из насыпи на берегу водоемов моллюсков и ракообразных, являющийся их основной пищей. Специалисты решили проверить, что становится причиной соответствующего поведения животных в искусственной среде.Само поведение выдр ученые назвали «бесцельной охотой», напоминающей погоню собаки за собственным хвостом. В будущем зоологи планируют изучить поведение животных в условиях дикой природы, где жонглирование камнями позволяет найти пищу.