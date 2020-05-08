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Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии

Американская певица, киноактриса и танцовщица Дженнифер Лопес уже два года состоит в отношениях с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом. Пара планировала в этом году сыграть свадьбу, однако из-за продолжающейся пандемии коронавируса долгожданное мероприятие пришлось отменить.
Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии

Изначально Дженнифер Лопес и Алекс Родригес планировали провести роскошную свадебную церемонию в Италии, однако в свете происходящих в мире событий им пришлось пересмотреть решение и всё же отменить бракосочетание. Певица с возлюбленным долго не могла прийти к единому правильному мнению, но при этом оба понимали, что не стоит подвергать лишний раз риску приглашённых, а без гостей свадьба будет выглядеть по меньшей мере «странно». Информации о том, когда же всё-таки пара официально станет супружеской, пока нет, но ранее Лопес упоминала, что не «привязывается» к определённой дате, поэтому, возможно, свадьба состоится, но позже планируемого срока.

50-летняя Дженнифер Лопес уже была трижды замужем. Первым супругом звезды был официант из Майами Охани Ноа, вторым – танцор Крис Джадд, третьим – американский певец Марк Энтони. С последним мужем Лопес развелась в 2014 году, а в марте 2017 начала строить отношения с Алексом Родригесом.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:55

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