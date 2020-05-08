Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом из-за пандемии





Изначально Дженнифер Лопес и Алекс Родригес планировали провести роскошную свадебную церемонию в Италии, однако в свете происходящих в мире событий им пришлось пересмотреть решение и всё же отменить бракосочетание. Певица с возлюбленным долго не могла прийти к единому правильному мнению, но при этом оба понимали, что не стоит подвергать лишний раз риску приглашённых, а без гостей свадьба будет выглядеть по меньшей мере «странно». Информации о том, когда же всё-таки пара официально станет супружеской, пока нет, но ранее Лопес упоминала, что не «привязывается» к определённой дате, поэтому, возможно, свадьба состоится, но позже планируемого срока.50-летняя Дженнифер Лопес уже была трижды замужем. Первым супругом звезды был официант из Майами Охани Ноа, вторым – танцор Крис Джадд, третьим – американский певец Марк Энтони. С последним мужем Лопес развелась в 2014 году, а в марте 2017 начала строить отношения с Алексом Родригесом.