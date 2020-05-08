В Каспийском море нашли тела двух пропавших пять лет назад нефтяников





В Госнефтекомпании Азербайджана рассказали, что тела граждан 1973 и 1954 г.р. обнаружены на 190-метровой глубине. При осмотре найдены удостоверяющие личности документы. Родные уже прошли процедуру опознания. Тела переданы полицейским.Стоит отметить, что авария на нефтяной платформе произошла во время сильного шторма 4 декабря 2015 года. Спасатели помогли добраться до берега 33 гражданам. 17 человек числятся пропавшими без вести, 13 погибли.