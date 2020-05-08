В Каспийском море нашли тела двух пропавших пять лет назад нефтяников
В Каспийском море при проведении плановых работ нашли тела двух нефтяников. Мужчины пропали пять лет назад при пожаре, произошедшем на глубоководной платформе «Гюнешли».
В Госнефтекомпании Азербайджана рассказали, что тела граждан 1973 и 1954 г.р. обнаружены на 190-метровой глубине. При осмотре найдены удостоверяющие личности документы. Родные уже прошли процедуру опознания. Тела переданы полицейским.
Стоит отметить, что авария на нефтяной платформе произошла во время сильного шторма 4 декабря 2015 года. Спасатели помогли добраться до берега 33 гражданам. 17 человек числятся пропавшими без вести, 13 погибли.
В Госнефтекомпании Азербайджана рассказали, что тела граждан 1973 и 1954 г.р. обнаружены на 190-метровой глубине. При осмотре найдены удостоверяющие личности документы. Родные уже прошли процедуру опознания. Тела переданы полицейским.
Стоит отметить, что авария на нефтяной платформе произошла во время сильного шторма 4 декабря 2015 года. Спасатели помогли добраться до берега 33 гражданам. 17 человек числятся пропавшими без вести, 13 погибли.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:21