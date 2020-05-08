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Влад Кадони о мужчинах Алены Савкиной: «Они убегали из-за ложных надежд»

Влад Кадони в эфире шоу «Бородина против Бузовой» высказался о мужчинах Алены Савкиной. Ведущий проекта «Дом-2» считает, что они убегали из-за ложных надежд.
Влад Кадони о мужчинах Алены Савкиной: «Они убегали из-за ложных надежд»

В Сети появился фрагмент эфира шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали разговор Влада Кадони и Алены Савкиной. Участница «Дом-2» рассказала, что неоднократно вступала в отношения с мужчинами, которых просила быть ответственными и серьезными, но они всегда ее бросали. При этом ведущий реалити-шоу Влад Кадони считает, что все молодые люди Алены Савкиной убегали от нее, поскольку девушка никогда не исполняла свои обещания и давала им ложные надежды.

Участница «Дом-2» утверждает, что к ней всегда было пристальное внимание из-за того, что она одна воспитывает сына, поэтому тут больше вопросов и запретов. Влад Кадони заявил, что Алене Савкиной никто не запрещает найти мужа, но она постоянно совершает одни и те же ошибки в отношениях. Участница проекта решила уйти из студии и в этот момент ее остановил новый бойфренд Максим Колесников, который попытался успокоить девушку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:43

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