В Майами "заложники" круизных лайнеров начали "сходить с ума"





На лайнерах находятся сотни россиян, в том числе две беременные женщины. Люди паникуют, нервничают, жалуются на нехватку жизненно-важных препаратов. Возможно, экипажи перекинут на корабли до Лондона. Как люди буду добираться домой из Англии, закрытой на карантин, неизвестно.В начале апреля на одном из лайнеров нашли тело парня. Другой 26-летний уроженец Польши, работавший на судне сантехником, ночью упал с палубы. Труп до сих пор не найден. Периодически людей накрывает депрессия, спасает только интернет. За доставленные неудобства «узникам» заплатили по 400 долларов. МИД РФ на запросы не отвечает.США не хотят давать разрешение на сход людей на берег, хотя признаков коронавируса ни у кого нет. Пассажирам можно покинуть страну на чартерах, но принимающие стороны не дали разрешение на спасательные рейсы, передает «МК».