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Jeep Wrangler дважды провалил краш-тест

Jeep Wrangler два раза провали простейший краш-тест. Специалисты из Страхового института дорожной безопасности сообщили, что модель в обоих случая перевернулась при столкновении с боковым препятствием.

IIHS проводит испытания не только новых автомобилей, но и транспортных средств, выпущенных ранее. Для тестирования берутся несколько представителей одной серии, подвергающиеся испытаниям в условиях реальных дорожных ситуаций. Jeep Wrangler решили проверить на защищенность при боковых столкновениях.
«Внедорожник на скорости примерно в 90 километров в час врезался в дорожное перекрытие. После удара автомобиль перевернулся на бок, повредив левую сторону. Для транспортных средств с люком на крыше и отсутствием боковых подушек безопасности подобный инцидент может завершиться трагически. Автомобиль показал точно такие же результаты во время второго теста», - рассказали специалисты IIHS.

Представители Fiat Chrysler Automobiles отреагировали на результаты тестирования и отметили, что причиной переворота в обоих случаях может быть система экстренного торможения. При приближении к помехе машина начинает сбавлять скорость. После повторной проверки с отключенной опцией результаты не изменились.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:50

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