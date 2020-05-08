Jeep Wrangler дважды провалил краш-тест

«Внедорожник на скорости примерно в 90 километров в час врезался в дорожное перекрытие. После удара автомобиль перевернулся на бок, повредив левую сторону. Для транспортных средств с люком на крыше и отсутствием боковых подушек безопасности подобный инцидент может завершиться трагически. Автомобиль показал точно такие же результаты во время второго теста», - рассказали специалисты IIHS.





IIHS проводит испытания не только новых автомобилей, но и транспортных средств, выпущенных ранее. Для тестирования берутся несколько представителей одной серии, подвергающиеся испытаниям в условиях реальных дорожных ситуаций. Jeep Wrangler решили проверить на защищенность при боковых столкновениях.Представители Fiat Chrysler Automobiles отреагировали на результаты тестирования и отметили, что причиной переворота в обоих случаях может быть система экстренного торможения. При приближении к помехе машина начинает сбавлять скорость. После повторной проверки с отключенной опцией результаты не изменились.