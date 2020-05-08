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"Русский кроссовер": В Сети появилось фото прототипа "Магистр-1600"

В Сети появилось фото прототипа «Магистра-1600», который создали в начале 90-х. Из-за финансового кризиса модель решили не выпускать из-за ее высокой себестоимости.
"Русский кроссовер": В Сети появилось фото прототипа "Магистр-1600"

Визуально концептуальный автомобиль напоминает Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Range Rover. Разработкой дизайна и технической составляющей занимались специалисты фирмы «Магистр» из Калуги. В 1993 году проект было решено закрыть, а компания переквалифицировалась на производство прицепов.

Автомобиль создавался на основе платформы ВАЗ-2105, но с немного увеличенной колесной базой. Клиренс отечественного кроссовера составлял порядка 27 сантиметров. Передняя часть транспортного средства больше напоминала ВАЗ-2107. В частности, были позаимствованы классические квадратные фары с решеткой радиатора аналогичной высоты.

Под капотом «Магистра-1600» располагался силовой агрегат на 1,6 литра при мощности в 78 лошадиных сил. Аналогичный мотор использовался в ВАЗ-2106. Механическую коробку переключения передач было решено взять у ВАЗ-21074. Особенностью российского кроссовера должна была стать регулируемая рулевая колонка, меняющая наклон.

«Магистр-1600» представили в 1993 году на автомобильном салоне в Москве, но до конвейера ему добраться так и не удалось. Калужская фирма «Магистр» собиралась производить до 300 единиц модели в год.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:30

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