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Лариса Вербицкая поздравила мужа с 35-летием супружеской жизни

Известная отечественная телеведущая и диктор Лариса Вербицкая на странице в Instagram поздравила мужа, телеоператора Александра Дудова, с 35-летием супружеской жизни. Этот юбилей принято называть коралловой или полотняной свадьбой.
Лариса Вербицкая поздравила мужа с 35-летием супружеской жизни

В одной из недавних публикаций в соцсети Лариса Вербицкая разместила ряд архивных семейных фото, на которых запечатлена вместе с супругом. Таким образом телеведущая поздравила Дудова с юбилеем супружеской жизни, в подписи к посту добавив оригинальную фразу: «Случайно случаются случайные случайности». Так Вербицкая намекнула на произошедшую 35 лет назад встречу, впоследствии переросшую в долгий и счастливый брак.

Режиссер документальных фильмов и рекламных роликов Александр Дудов – второй муж Ларисы Вербицкой. В браке у супругов родилась дочь Инна, а от предыдущих отношений у ведущей есть 41-летний сын Максим, владелец фирмы по оказанию юридических услуг.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:11

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