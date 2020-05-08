Лариса Вербицкая поздравила мужа с 35-летием супружеской жизни

В одной из недавних публикаций в соцсети Лариса Вербицкая разместила ряд архивных семейных фото, на которых запечатлена вместе с супругом. Таким образом телеведущая поздравила Дудова с юбилеем супружеской жизни, в подписи к посту добавив оригинальную фразу: «Случайно случаются случайные случайности». Так Вербицкая намекнула на произошедшую 35 лет назад встречу, впоследствии переросшую в долгий и счастливый брак.Режиссер документальных фильмов и рекламных роликов Александр Дудов – второй муж Ларисы Вербицкой. В браке у супругов родилась дочь Инна, а от предыдущих отношений у ведущей есть 41-летний сын Максим, владелец фирмы по оказанию юридических услуг.