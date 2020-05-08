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Ученые раскрыли тайну загадочных безлунных полнолуний в Средние века

Ученые из Женевского университета раскрыли тайну загадочных безлунных полнолуний, наблюдаемых людьми в Средние века. Вероятно, спутник, приближаясь к зениту, пропадал из видимости из-за вулканического пепла.
Ученые раскрыли тайну загадочных безлунных полнолуний в Средние века

Палеоклиматологи рассказали, что около 900 лет назад огромное облако пепла, богатое серой, закрыло небо над Землей на несколько месяцев или лет. Постепенно частицы оседали на поверхность и открывали людям взор на Солнце и Луну.

Ученые изучили ледяные крены, сохранившие следы древнего пепла. Изначально считалось, что он возник от вулкана Гекла (Исландия), выбросившего потоки лавы в 1104 году. В некоторых источниках его описывали, как «Врата ада».

Себастьян Гийе опроверг старую гипотезу по упоминаниям о странных лунных затмениях. В период между 1100 и 1120 годами в Европе зафиксировали семь таких событий. Скорее всего, виновником, скрывшим земной спутник, стал японский вулкан Асама, который начал извергаться в 1108 году. По кольцам деревьев ученые выяснили, что 1109 был очень холодный. Средняя температура составляла один градус по Цельсию. Собранные данные также указывает на неурожайный год. Все эти события связаны с тем, что солнечные лучи плохо проникали через вулканическую пуль в стратосфере.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:17

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