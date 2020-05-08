Ученые раскрыли тайну загадочных безлунных полнолуний в Средние века





Палеоклиматологи рассказали, что около 900 лет назад огромное облако пепла, богатое серой, закрыло небо над Землей на несколько месяцев или лет. Постепенно частицы оседали на поверхность и открывали людям взор на Солнце и Луну.Ученые изучили ледяные крены, сохранившие следы древнего пепла. Изначально считалось, что он возник от вулкана Гекла (Исландия), выбросившего потоки лавы в 1104 году. В некоторых источниках его описывали, как «Врата ада».Себастьян Гийе опроверг старую гипотезу по упоминаниям о странных лунных затмениях. В период между 1100 и 1120 годами в Европе зафиксировали семь таких событий. Скорее всего, виновником, скрывшим земной спутник, стал японский вулкан Асама, который начал извергаться в 1108 году. По кольцам деревьев ученые выяснили, что 1109 был очень холодный. Средняя температура составляла один градус по Цельсию. Собранные данные также указывает на неурожайный год. Все эти события связаны с тем, что солнечные лучи плохо проникали через вулканическую пуль в стратосфере.