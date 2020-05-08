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В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97 машин

В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97 машин. Преступники пробрались на территорию стоянки каршеринга, сделав отверстие в заборе.
В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97 машин

Представители прокатной фирмы Jucy сообщили, что инцидент произошел несколько недель назад в период, когда в стране только ввели строгие ограничения по передвижению. Преступники воспользовались отсутствием людей на улицах и пробрались на стоянку, где под открытым небом находились транспортные средства. Выехать на украденных автомобилях удалось через основной вход, на котором в то время не было охраны.

Компания не подозревала об угоне, так как на стоянке в момент инцидента не сработала сигнализация. Несколько похищенных транспортных средств остановили сотрудники полиции, проверявшие документы водителей. К дальнейшим поискам машин подключилась общественность, которая передала правоохранителям данные с сервисов по продаже автомобилей.

Компании удалось вернуть 85 автомобилей. Информация о еще 12 транспортных средствах пока отсутствует. В Jucy отметили, что в условиях кризиса такие потери оказались очень серьезными, так как из-за карантина услугами каршеринга практически никто не пользуется.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:53

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