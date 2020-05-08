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Олег Газманов представил фанатам "Песенку фронтового шофёра"

Олег Газманов представил своим фанатам в Instagram "Песенку фронтового шофёра". В комментарии исполнитель сообщил, что такая музыка имеет особый жанр, и ее роль переоценить просто невозможно.
Олег Газманов представил фанатам "Песенку фронтового шофёра"

Олег Газманов опубликовал видео, в комментарии к которому сообщил, что в честь 75-летия Великой Победы он записал для фанатов "Песенку фронтового шофёра". Певец рассказал, что композиция повествует о суровых и очень опасных буднях водителей периода Великой Отечественной войны. При этом она очень светлая и всегда поднимает настроение своим оптимизмом. Олег Газманов отметил, что фронтовые песни – особый жанр, их роль переоценить просто невозможно.

Также известный музыкант рассказал, что с такими музыкальными произведениями наши деды, отцы и прадеды выходили из окопов, шли на танки, в результате чего одерживали победу. Олег Газманов уверен, что даже сегодня, в мирное время, военные композиции вдохновляют и придают силы российскому народу. Подписчики поблагодарили певца за то, что он не забывает о таком празднике как День Победы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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