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Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес России

Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес России, а не только пострадавшие от коронавируса отрасли. Интервью главы Счетной палаты появилось на YouTube-канале «Редакция».

Кудрин рассказал, что поддерживает активистов, выступающих за помощь представителям МСП по всем видам экономической деятельности. Разумеется, данный подход утроит бюджетные расходы, но они оправдаются, когда предприниматели начнут платить налоги. Предположительно, на помощь юридическим лицам уйдет еще триллион рублей.

Что касается раздачи «вертолетных» денег, то в этом вопросе Кудрин поддерживает Антона Силуанова. Бюджет «не резиновый», поэтому помощь должна оказываться только тем гражданам, для которых финансовый вопрос из-за самоизоляции стоит остро, передает «ГлобалМСК.ру».

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Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:00

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