Алёна Кравец хейтерам: "Попробуйте всё же вектор внимания переключить на себя"

Алёна Кравец имеет большое количество преданных поклонников, но и завистников у певицы очень много. Знаменитость часто обвиняют в использовании фотошопа. Сегодня Алёна Кравец опубликовала одну фотографию без обработки, а другую - откорректированную. В комментарии она написала, что кадры были сделаны недавно в рамках фотосессии. Также певица сообщила, что не может понять, почему недруги не живут собственной жизнью и все свободное время уделяют ей. Исполнительница уверена, что если они переключат внимание на себя и свою семью, то узнают много интересного.Алёна Кравец попросила недоброжелателей больше не критиковать ее, поскольку слова вызывают только смех. Преданные поклонники исполнительницы написали, чтобы она не обращала внимания на завистников и тогда они перестанут придумывать различные истории.