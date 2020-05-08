Илон Маск пообещал чипировать мозг человека в течение года

«Говоря в общем, чип сможет исправлять любые проблемы с мозгом», — сообщил Маск, подчеркивая большое количество работы в соответствующем направлении.





В соответствии со словами Маска, за год удастся завершить деятельность по формирования импланта, позволяющего пациентам восстановить потерянные вследствие травм слух, зрение либо подвижность конечностей.Предприниматель отметил размещение чипа под костью черепа для соединения с мозгом через специальные электроды. Таким образом он может выполнять часть функций органа человека. Илон Маск основал компанию Neuralink в 2016 году, после чего та стала вести работу над «нейронным кружевом», предполагающим внедрение электродов в ткани мозга. Это метод теоретически сможет использоваться для лечения отдельных недугов. В список последних включены паралич и эпилепсия. С точки зрения перспективы рассматривается возможность загрузки мыслей в ПК и передачу данных в обратном направлении.