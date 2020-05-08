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Илон Маск пообещал чипировать мозг человека в течение года

Илон Маск сообщил, что специалисты Neuralink будут готовы провести чипирование мозга человека в течение года. Миллиардер рассказал о прогрессе своей компании в интервью для Джо Рогана.
Илон Маск пообещал чипировать мозг человека в течение года

В соответствии со словами Маска, за год удастся завершить деятельность по формирования импланта, позволяющего пациентам восстановить потерянные вследствие травм слух, зрение либо подвижность конечностей.

«Говоря в общем, чип сможет исправлять любые проблемы с мозгом», — сообщил Маск, подчеркивая большое количество работы в соответствующем направлении.


Предприниматель отметил размещение чипа под костью черепа для соединения с мозгом через специальные электроды. Таким образом он может выполнять часть функций органа человека. Илон Маск основал компанию Neuralink в 2016 году, после чего та стала вести работу над «нейронным кружевом», предполагающим внедрение электродов в ткани мозга. Это метод теоретически сможет использоваться для лечения отдельных недугов. В список последних включены паралич и эпилепсия. С точки зрения перспективы рассматривается возможность загрузки мыслей в ПК и передачу данных в обратном направлении.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:09

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