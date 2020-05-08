Лазарев и Кудрявцева обсудили своих дочерей в прямом эфире

Полуторагодовалые девочки дали возможность любящим родителям познакомиться с этапами развития детей, особенностями их характера, поведения и даже количеством волос на голове. Лазарев похвастался прической своей Анны, Кудрявцева отметила, что «у нас как-то это не очень». Рассказывая о большой любви Маши к яблокам, которые она готова грызть ежедневно, телеведущая попросила своего давнего друга привезти их в подарок из сада его мамы. Она выразила надежду, что после окончания изоляции Лазарев вместе со своими детьми обязательно приедет к ним в гости. Возможно, тогда «папина любимица» проявит больше симпатии к маме Маши, которая не вызвала у неё никакого интереса сейчас. Лазарев позвал к монитору девочку для знакомства, и хотя виртуальная тетя начала звать её и здороваться, малышка явно была не в духе, а общение не состоялось.Выяснилось, что обе девочки еще не пытаются говорить, а иногда отказываются идти на контакт. Певец отметил, что дочери не нравятся объятия и поцелуи. В свою очередь Кудрявцева рассказала, что «кумиром» для Маши является папа - хоккеист Игорь Макаров. В отличие от более строгой мамы, он многое позволяет ребенку, поэтому игра в «доброго и злого полицейского» у них в семье очень популярна. Лазарев успокоил её, заметив, что его старший сын Никита, несмотря на свои 6 лет, тоже иногда проявляет непослушание. Но авторитет папы, который сам воспитывает детей, для него значит много.