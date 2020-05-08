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Лариса Долина: «Коронавирус не помешает проведению акции «Бессмертный полк»

Лариса Долина довела россиян до слез своим обращением, приуроченным ко Дню Победы. Певица призвала народ, несмотря на коронавирус, не отказываться от акции «Бессмертный полк», но провести ее в другом формате.
Лариса Долина: «Коронавирус не помешает проведению акции «Бессмертный полк»

Долина рассказала, что каждый год, как и миллионы людей, свято соблюдает традицию, «оживляющую» погибших на войне героев. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией шествие заменит онлайн-акция.
«Не упускайте шанс рассказать миру о своем герое. Станьте участником онлайн-шествия». Подать заявки можно до 15:00, 9 мая», - рассказала звезда.

Президент Владимир Путин уже объявил о переносе празднования Дня Победы. Одни предлагают устроить торжественные мероприятия 24 июня, в день первого парада, проведенного в 1945 году. Вторая группа настаивает на 3 сентября, являющимся днем окончания Второй мировой войны. Власти примут решение после снятия карантина.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:43

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