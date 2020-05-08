Лариса Долина: «Коронавирус не помешает проведению акции «Бессмертный полк»

«Не упускайте шанс рассказать миру о своем герое. Станьте участником онлайн-шествия». Подать заявки можно до 15:00, 9 мая», - рассказала звезда.





Долина рассказала, что каждый год, как и миллионы людей, свято соблюдает традицию, «оживляющую» погибших на войне героев. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией шествие заменит онлайн-акция.Президент Владимир Путин уже объявил о переносе празднования Дня Победы. Одни предлагают устроить торжественные мероприятия 24 июня, в день первого парада, проведенного в 1945 году. Вторая группа настаивает на 3 сентября, являющимся днем окончания Второй мировой войны. Власти примут решение после снятия карантина.