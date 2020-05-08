Хакеры атаковали российские сайты на базе WordPress





Использование чужих сайтов предоставляет им возможность реализовать DDoS-атаки и фишинговые схемы. После перехода людей на удалённый режим работы из-за карантинных мер, распространение опасного ПО заметно ускорилось. С начала 2020-го количество атак на пользователей сайтов в российском сегменте интернете увеличилось до 730 тысяч, по данным «Лаборатории Касперского».При совершении атаки на домен злоумышленники применяют известный комплект уязвимостей. После выявления бреши в защите веб-сайта в его ядро запускают вредоносный код. Последний обеспечивает перенаправление пользователей на другие страницы и обеспечивает сохранение контроля злоумышленников над сайтом.