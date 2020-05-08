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Ксения Собчак об Екатерине Варнаве: "Если бы я была мужиком, то уже бы влюбилась"

Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте высказалась об Екатерине Варнаве. Телеведущая заявила, что если бы она была мужчиной, то уже бы влюбилась в участницу шоу "Comedy Woman".
Ксения Собчак об Екатерине Варнаве: "Если бы я была мужиком, то уже бы влюбилась"

Несколько дней назад Екатерина Варнава приняла участие в программе "Осторожно, Собчак". Сегодня ведущая опубликовала совместную с хореографом фотографию. В комментарии журналистка сообщила, что выпуск с Екатериной Варнавой уже 3 дня находится в топе и набрал 3 миллиона просмотров. Телеведущая гордится этой встречей, в результате которой они смогли посмеяться поплакать. В конце публикации Ксения Собчак обратилась к Екатерине Варнаве и написала: "Если бы я была мужиком, то уже бы влюбилась".

Подписчики отметили, что им очень понравилось интервью участницы шоу "Comedy Woman". Многие написали, что никогда не слышали таких откровенный от Екатерины Варнавы. Фанаты назвали знаменитость очень смелой и поблагодарили ее за честность. Меньше чем за час публикация Ксении Собчак набрала почти 80 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:19

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