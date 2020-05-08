АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

На фоне сообщений о разводе Джиган и Оксана Самойлова переехали с детьми на дачу

В феврале этого года в семье рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как Джиган, начались проблемы, а чуть позже его супруга сообщала о грядущем разводе. Тем не менее сейчас пара вместе с четырьмя детьми переехала на дачу, поэтому многие интернет-пользователи сомневаются в реальности истории с расставанием.
На фоне сообщений о разводе Джиган и Оксана Самойлова переехали с детьми на дачу

В середине февраля у Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок – сын Давид. Рэпер забрал супругу с новорожденным из роддома, а вскоре после этого начал вести себя несколько неадекватно, после чего попал в Майами в рехаб. Затем семья вернулась в Россию, но проблемы продолжились и Самойлова поделилась с поклонниками принятым решением о разводе с мужем после 10 лет брака, говоря о длительном обмане и не выполненных Джиганом обещаниях.

В то же время рэпер некоторое время вообще не выходил на связь в соцсети, после чего начал размещать новые фото с новорожденным сыном и дочерьми, отмечать под публикациями супругу и сопровождать записи с её именем смайлами в виде сердец. Некоторые интернет-пользователи изначально сомневались, что история с разводом не «раздута» ради пиара, а в последнее время лишь утверждаются в своём мнении.

В разделе Stories аккаунта Instagram Джиган разместил ряд видео с моментами поездки на дачу, отдыха вместе с детьми и даже показал процесс работ по благоустройству приусадебного участка. Особо внимательные подписчики заметили, что ролики с практически аналогичными локациями появляются и у Оксаны Самойловой, а это указывает либо на примирение пары, либо на «наигранное расставание».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алсу приняла участие в проекте "Вечная…
В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97…
В России медики допустили скрытый пик эпидемии…
«Смотрю на нее и плачу»: Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин рассказали о первой встрече с…
Владимир Путин об отце: «В 31 год он ушел на фронт…
«Пока общаемся дистанционно»: Евгений Плющенко начал работать с Александрой…
Эвелина Блёданс о приписанном Валюшкиной романе с участником «Битвы экстрасенсов»: «Распутная же ты…
Компания ГАЗ сняла с производства старые модели…
Беременная Александра Черно весит больше 210…
Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского…
Беременная Ольга Рапунцель собралась в…
Ученые связали исчезновение Луны в 1110 году с извержением вулкана…
Светлана Зейналова рассказала о предательстве любимых и воспитании «особенной»…
Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя…
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen…
Эксперты назвали причины запрета на использование микроволновки в…
"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее…
Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на…
Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников роликом с «идеальной…
Историк Элен Каррер д'Анкосс назвала различия между русскими и жителями Западной…
Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату…
Представлен смартфон LG Velvet с необычным…
Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над…
«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына…
Названы самые продаваемые смартфоны в…
Иосиф Оганесян считает Александру Черно в меру…
Путешествия ученые назвали основной причиной распространения…
Андрей Губин: «Я страшный как чёрт, но чувствую себя лучше, чем…
Просмотреть все новости