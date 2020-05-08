На фоне сообщений о разводе Джиган и Оксана Самойлова переехали с детьми на дачу





В середине февраля у Джигана и Оксаны Самойловой родился четвёртый ребёнок – сын Давид. Рэпер забрал супругу с новорожденным из роддома, а вскоре после этого начал вести себя несколько неадекватно, после чего попал в Майами в рехаб. Затем семья вернулась в Россию, но проблемы продолжились и Самойлова поделилась с поклонниками принятым решением о разводе с мужем после 10 лет брака, говоря о длительном обмане и не выполненных Джиганом обещаниях.В то же время рэпер некоторое время вообще не выходил на связь в соцсети, после чего начал размещать новые фото с новорожденным сыном и дочерьми, отмечать под публикациями супругу и сопровождать записи с её именем смайлами в виде сердец. Некоторые интернет-пользователи изначально сомневались, что история с разводом не «раздута» ради пиара, а в последнее время лишь утверждаются в своём мнении.В разделе Stories аккаунта Instagram Джиган разместил ряд видео с моментами поездки на дачу, отдыха вместе с детьми и даже показал процесс работ по благоустройству приусадебного участка. Особо внимательные подписчики заметили, что ролики с практически аналогичными локациями появляются и у Оксаны Самойловой, а это указывает либо на примирение пары, либо на «наигранное расставание».