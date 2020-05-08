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Родителей и дочь Юлии Началовой пригласили вступить в фан-клуб «Сестрички Исаевой»

Родителей и дочь скоропостижно скончавшейся Юлии Началовой Веру Алдонину пригласили вступить в фан-клуб «Сестрички Исаевой». Каждый день число его подписчиков растет.
Родителей и дочь Юлии Началовой пригласили вступить в фан-клуб «Сестрички Исаевой»

Весной Алена Кравец рассказал, что видела вещий сон, в котором Началова пожелала, чтобы Исаева использовала свой талант и харизму для покорения шоу-бизнеса в качестве певицы. Звезда хотела, чтобы отец написал для ее PR-директора хит, который будет звучать со всех сторон. Дизайнер Аника Керимова серьезно отнеслась к произошедшему и стала придумывать образы для выходов новой артистки на сцену.

Сейчас Исаева набирает сторонников в фан-клубе. Поклонники рады каждой новой публикации, даже, когда на них их любимица запечатлена с маской поросенка на лице. Каждое событие из жизни бывшей помощницы Началовой активно обсуждается. Именно члены клуба рекомендовали пригласить в свои ряды родных покойной знаменитости.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:30

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