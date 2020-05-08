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Аксенов не исключил срыв курортного сезона в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключил, что на полуострове в текущем году не будет курортного сезона. По словам чиновника, эпидемиологическая ситуация в стране пока не позволяет принимать туристов.

«Вероятность проведения курортного сезона на нынешнем этапе очень низка. Как только ситуация не будет настолько жесткой, сразу же будут разработаны меры поддержки предпринимателей, занимавшихся приемом туристов. Несбыточные надежды также давать не хочется. Лучше высказать позицию честно для того, чтобы люди смогли подготовиться», - пояснил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что правительство полуострова «всегда успеет воплотить в жизнь лучший вариант». Пока перспектив для приема туристов нет, так как опасность осложнения эпидемиологической ситуации очень высока. По мнению Аксенова, подготовка к самому сложному развитию событий позволит обезопасить жителей Крыма от критических последствий пандемии.
«В качестве примера можно взять инцидент, в ходе которого в отеле выявляют группу заболевших. Его нужно будет сразу же закрыть на обсервацию. Найти достаточное количество медиков и правоохранителей очень сложно. Без них ситуация в любой момент может приобрести критический характер», - рассказал глава Крыма.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:37

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