«Германия первая напала на Польшу и развязала войну. Только она несет всю ответственности за преступления, совершенные против целых народов, человечности и во время холокоста. Политики, называющие другие народы преступниками, допускают историческую несправедливость в отношении жертв», - говорится в статье, опубликованной в издании Spiegel.





Министерство обороны подготовило 9 мая презентацию о Второй мировой. В ней говорится, что в 1939 году СССР и Германия нарушили территориальные границы Польши, убив 6 млн евреев.Европарламент еще год назад принял резолюцию, в которой назвал виновниками войны СССР и Германию, заключившие пакт Молотова-Риббентропа. Россия пытается восстановить историческую справедливость.