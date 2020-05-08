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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги во время Великой Отечественной войны. В материалах говорится, что советские солдаты смогли взять город 9 мая 1945 года.

Подготовка освобождения Праги велась в активном темпе, так как сама операция должна была пройти с 6 по 11 мая. Советские войска начали ее на 24 часа раньше раньше озвученного срока. Кирилл Москаленко, являющийся командующим 38-й армией фронта УССР, издал указ начать движение к городу. Местное население к тому времени держалось из последних сил, так как немецкие войска были направлены в Прагу для подавления локального восстания.

В документах говорится, что во время взятия города многие немецкие солдаты сдавались в плен, так как располагали информацией о падении Рейхстага. Чешские партизаны помогали советским военным, организовав медобслуживание. В 10:45 по местному времени первая колонна дивизии вошла в город.

Руководство СССР оказало поддержку Праге и после освобождения города от захватчиков. Местных жителей обеспечили продовольствием и посевными материалами для стабилизации ситуации. Всего было передано более 2,5 тонны различных культур.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:16

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