АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Алсу приняла участие в проекте "Вечная слава"

Певица Алсу приняла участие в проекте "Вечная слава". Исполнительница рассказала в Instagram, что план был разработан Автономией Татар Москвы совместно с Московским филиалом медиахолдинга.
Алсу приняла участие в проекте "Вечная слава"

Алсу опубликовала клип, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Певица рассказала, что видео записано в память о тех, чьим героическим подвигам на фронте и в тылу каждый обязан своей мирной жизнью. Знаменитость отметила, что песня звучит на татарском языке. Исполнительница написала, что Великая Победа должна звучать голосами разных национальностей. В проекте "Вечная слава" Алсу также приняла участие и показала фотографию своего родственника.

В конце публикации знаменитость написала, что к этому клипу присоединились известные общественные деятели и голоса всех, кто остался за кадром — жителей Республики Татарстан, граждан всей России и людей, кому дорог этот праздник по всему миру. Подписчики отметили, что видео получилось очень трогательным и поблагодарили Алсу за ее активное участие в Дне Победы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алсу приняла участие в проекте "Вечная…
В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97…
В России медики допустили скрытый пик эпидемии…
«Смотрю на нее и плачу»: Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин рассказали о первой встрече с…
Владимир Путин об отце: «В 31 год он ушел на фронт…
«Пока общаемся дистанционно»: Евгений Плющенко начал работать с Александрой…
Эвелина Блёданс о приписанном Валюшкиной романе с участником «Битвы экстрасенсов»: «Распутная же ты…
Компания ГАЗ сняла с производства старые модели…
Беременная Александра Черно весит больше 210…
Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского…
Беременная Ольга Рапунцель собралась в…
Ученые связали исчезновение Луны в 1110 году с извержением вулкана…
Светлана Зейналова рассказала о предательстве любимых и воспитании «особенной»…
Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя…
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen…
Эксперты назвали причины запрета на использование микроволновки в…
"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее…
Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на…
Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников роликом с «идеальной…
Историк Элен Каррер д'Анкосс назвала различия между русскими и жителями Западной…
Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату…
Представлен смартфон LG Velvet с необычным…
Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над…
«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына…
Названы самые продаваемые смартфоны в…
Иосиф Оганесян считает Александру Черно в меру…
Путешествия ученые назвали основной причиной распространения…
Андрей Губин: «Я страшный как чёрт, но чувствую себя лучше, чем…
Просмотреть все новости