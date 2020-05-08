Алсу приняла участие в проекте "Вечная слава"

Алсу опубликовала клип, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Певица рассказала, что видео записано в память о тех, чьим героическим подвигам на фронте и в тылу каждый обязан своей мирной жизнью. Знаменитость отметила, что песня звучит на татарском языке. Исполнительница написала, что Великая Победа должна звучать голосами разных национальностей. В проекте "Вечная слава" Алсу также приняла участие и показала фотографию своего родственника.В конце публикации знаменитость написала, что к этому клипу присоединились известные общественные деятели и голоса всех, кто остался за кадром — жителей Республики Татарстан, граждан всей России и людей, кому дорог этот праздник по всему миру. Подписчики отметили, что видео получилось очень трогательным и поблагодарили Алсу за ее активное участие в Дне Победы.