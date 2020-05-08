Никита Джигурда оскорбительно отозвался о Соловьёве и вызвал на бой Александра Емельяненко
Скандально известный отечественный актёр театра и кино, певец Никита Джигурда на странице в Instagram оскорбительно отозвался о телеведущем Владимире Соловьёве. Кроме того, артист вызвал на бой многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
Не так давно Джигурда предлагал выйти с ним на ринг Соловьёву, чтобы отстоять честь Василия Уткина, у которого с телеведущим завязался конфликт. Отказ от боя разочаровал эпатажного артиста, поэтому в недавней публикации в соцсети он с употреблением нецензурных слов отозвался о «струсившем» Владимире Соловьёве. При этом Никита Джигурда выразил надежду, что Емельяненко, к которому у него также есть претензии, окажется смелее ведущего и не отклонит брошенный им вызов.
Джигурда уточнил, что на боксёрском ринге Александр Емельяненко должен ответить за нанесённое оскорбление, «брошенными необдуманными фразами», которые затем «растиражировали» СМИ. Речь идёт о комментарии бойца смешанных единоборств относительно вызова на бой Соловьёва. Тогда Емельяненко намекнул на возраст Джигурды, иронично заметив, что сейчас все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге, не обращая внимания на свои возможности и физическое состояние.
Не так давно Джигурда предлагал выйти с ним на ринг Соловьёву, чтобы отстоять честь Василия Уткина, у которого с телеведущим завязался конфликт. Отказ от боя разочаровал эпатажного артиста, поэтому в недавней публикации в соцсети он с употреблением нецензурных слов отозвался о «струсившем» Владимире Соловьёве. При этом Никита Джигурда выразил надежду, что Емельяненко, к которому у него также есть претензии, окажется смелее ведущего и не отклонит брошенный им вызов.
Джигурда уточнил, что на боксёрском ринге Александр Емельяненко должен ответить за нанесённое оскорбление, «брошенными необдуманными фразами», которые затем «растиражировали» СМИ. Речь идёт о комментарии бойца смешанных единоборств относительно вызова на бой Соловьёва. Тогда Емельяненко намекнул на возраст Джигурды, иронично заметив, что сейчас все хотят быть спортсменами и боксировать на ринге, не обращая внимания на свои возможности и физическое состояние.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:05