Составлен список авто с большим транспортным налогом





Часть авто на вторичном рынке из премиум-сегмента отличаются заметно более высоким показателем транспортного налога, чем аналоги. В список вошли модели, указанные ниже.Купить эти авто в условиях вторичного рынка можно при наличии суммы до 1 млн рублей. В то же время затраты на техобслуживание и возмещение транспортного налога могут сильно разочаровать новых владельцев. Ставка для указанных моделей находится в границах 40,5-61,4 тысячи рублей ежегодно.