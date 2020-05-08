Владимир Путин об отце: «В 31 год он ушел на фронт добровольцем»

«Мой отец, уходя на фронт, принимал осознанное решение. Его не призывали, а значит он мог остаться в тылу. В тот момент ему был 31 год. Если честно, так поступали миллионы советских граждан, а он просто оказался в их числе. В нашей стране людьми всегда двигает любовь к Родине, семье, друзьям», - рассказал Путин.





Президент считает, что в крови жителей России заложено умение не жалеть себя, служить Отечеству и выступать за правое дело. Все эти черты современное поколение унаследовало от предков.