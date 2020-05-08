В России медики допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
В России может пройти скрытый пик эпидемии коронавируса. По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, сейчас количество новых больных растет за счет выявления COVID-19, протекающего без симптомов или в легкой форме.
Похожее мнение высказал и Александр Чепурнов, являющийся научным сотрудником ИКЭМ и профессором вирусологии. По его словам, принятые правительством меры могли помочь стране избежать пика в виде взрывного роста количества больных с тяжелыми формами. После введения самоизоляции ситуация стала постепенно стабилизироваться.
«Взрывной пик фиксируется не в каждой стране. В России начали проводить значительно больше тестирований, ввиду чего статистика сильно изменилась. Коронавирус часто протекает с минимальными симптомами. Если оценить статистику по больницам, на стационаре уже находится меньше людей, чем несколько недель назад», - рассказал медик.
Похожее мнение высказал и Александр Чепурнов, являющийся научным сотрудником ИКЭМ и профессором вирусологии. По его словам, принятые правительством меры могли помочь стране избежать пика в виде взрывного роста количества больных с тяжелыми формами. После введения самоизоляции ситуация стала постепенно стабилизироваться.
«Первая неделя после объявления ограничений в России сыграла важную роль. Распространение эпидемии затормозилось на начальном этапе. Это позволило избежать итальянского сценария и сделать передачу вируса медленнее», - пояснил Чепурнов.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:48