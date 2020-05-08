В России медики допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

«Взрывной пик фиксируется не в каждой стране. В России начали проводить значительно больше тестирований, ввиду чего статистика сильно изменилась. Коронавирус часто протекает с минимальными симптомами. Если оценить статистику по больницам, на стационаре уже находится меньше людей, чем несколько недель назад», - рассказал медик.

«Первая неделя после объявления ограничений в России сыграла важную роль. Распространение эпидемии затормозилось на начальном этапе. Это позволило избежать итальянского сценария и сделать передачу вируса медленнее», - пояснил Чепурнов.





Похожее мнение высказал и Александр Чепурнов, являющийся научным сотрудником ИКЭМ и профессором вирусологии. По его словам, принятые правительством меры могли помочь стране избежать пика в виде взрывного роста количества больных с тяжелыми формами. После введения самоизоляции ситуация стала постепенно стабилизироваться.