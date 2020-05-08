Компания ГАЗ сняла с производства старые модели "ГАЗон"





При этом официального оповещения производитель не делал. Небольшое число ранее произведённых авто пока остаётся в наличии у дилеров. Среднетоннажные грузовики производились на протяжении 30 лет — с 1989-го. Потенциальным покупателям предлагали 2 версии авто. Одна из них оснащена задним приводом 3309 с грузоподъёмностью 4,5 т, а версия с идентификатором 3308 – полным приводом и тоннажем в 2,5 т.В 2014-м завод приступил к производству преемника устаревшего продукта семейства «Газон Next». На протяжении нескольких лет версии старого и нового поколений производились параллельно, однако теперь имеются только актуальные продукты. Впоследствии «Группа ГАЗ» дала комментарий, в котором указала, что старт выпуска моделей «Садко Некст» с 2-рядной кабиной и колёсной базой большей длины позволил в полном объёме обновить модельный ряд грузовиков средней грузоподъемности. По этой причине приём заказов для производства ГАЗ-3309 и ГАЗ-3308 завершен. Компания продолжит выпуск запчастей для своих партнёров и сохранит полный объём требуемого техобслуживания и ремонтных работ для произведённых авто.