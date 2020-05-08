«Смотрю на нее и плачу»: Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин рассказали о первой встрече с дочерью

«Доченька, спасибо тебе, что выбрала нас своими родителями! Ты невероятная! Знаете, это самое огромное счастье и главный подарок в моей жизни. Смотрю на нее и постоянно плачу от радости!» - написала 30-летняя Стежко.

Стежко выбрала для данного события одну из клиник Москвы. Девочка появилась на свет в 09:45. Ее вес составил 3440 граммов, а рост – 52 сантиметра.Евгений Пронин, Наталья Земцова и Елена Кулецкая одними из первых поздравили коллегу с прибавлением в семействе. Фолловеры присоединились к теплым пожеланиям, порекомендовав актрисе набираться сил и восстанавливаться.Старостин, работающий в МИД РФ, встречался со Стежко пять лет. В сентябре 2019 года возлюбленные узаконили отношения.