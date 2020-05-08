«Пока общаемся дистанционно»: Евгений Плющенко начал работать с Александрой Трусовой

«Мы общаемся дистанционно и знакомимся ближе. Дружественная атмосфера поможет в будущем. Самоизоляция лишила нас возможности видеться и тренироваться, но определенная работа уже была начата. Когда все это закончится, то мы выйдем на лед с четким планом действий», - рассказал Плющенко.

«Первые комментарии о совместной работе от меня поступят только в середине следующего сезона. Пока сделать выводы о способностях спортсменки невозможно, так как я не успел с ней позаниматься. Если что-то пойдет не так, то можно будет пересмотреть образ Трусовой, но пока нет никаких нареканий», - пояснил фигурист.





Супруг Яны Рудковской призвал прессу не распространять слухи о том, что он переманил Трусову от Тутберидзе. Родители спортсменки связались с фигуристом и попросили взять ее в свои подопечные, на что он ответил согласием.