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«Пока общаемся дистанционно»: Евгений Плющенко начал работать с Александрой Трусовой

Евгений Плющенко рассказал о начале работы с Александрой Трусовой, которая недавно покинула своего старого тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсмена, укрепление знакомства с подопечной позволит выйти с самоизоляции уже подготовленными к постоянным тренировкам.

«Мы общаемся дистанционно и знакомимся ближе. Дружественная атмосфера поможет в будущем. Самоизоляция лишила нас возможности видеться и тренироваться, но определенная работа уже была начата. Когда все это закончится, то мы выйдем на лед с четким планом действий», - рассказал Плющенко.

Супруг Яны Рудковской призвал прессу не распространять слухи о том, что он переманил Трусову от Тутберидзе. Родители спортсменки связались с фигуристом и попросили взять ее в свои подопечные, на что он ответил согласием.
«Первые комментарии о совместной работе от меня поступят только в середине следующего сезона. Пока сделать выводы о способностях спортсменки невозможно, так как я не успел с ней позаниматься. Если что-то пойдет не так, то можно будет пересмотреть образ Трусовой, но пока нет никаких нареканий», - пояснил фигурист.

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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:30

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