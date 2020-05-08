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Эвелина Блёданс о приписанном Валюшкиной романе с участником «Битвы экстрасенсов»: «Распутная же ты баба!»

Отечественная актриса театра и кино Елена Валюшкина на странице в Instagram опубликовала скриншот статьи, в которой ей приписали роман с участником мистик-шоу «Битва экстрасенсов» Данисом Глинштейном. Одной из первых пост прокомментировала Эвелина Блёданс, с юмором назвав коллегу «распутной бабой».
Эвелина Блёданс о приписанном Валюшкиной романе с участником «Битвы экстрасенсов»: «Распутная же ты баба!»

В материале, фрагменты которого показала Елена Валюшкина, речь идёт о романтических отношениях между ней и Глинштейном, якобы длящихся уже на протяжении семи лет. Автор статьи пишет о флирте между двумя знаменитостями в соцсети, посвященным актрисе стихам, обмене «любовными» смайлами под публикациями друг друга. Валюшкина не подтвердила и не опровергла роман с экстрасенсом, но написала, что давно так не смеялась, как после прочтения «новости». Также она добавила, что таким образом, вероятно, действует коронавирус, «бессимптомно отключающий извилины мозга».

В комментариях к публикации Настасья Самбурская поздравила Елену Валюшкину со «вступлением в клуб обласканных прессой». Эвелина Блёданс назвала коллегу «распутной бабой», сопроводив комментарий «смеющимися» смайлами, а некоторые подписчики с юмором пишут, что теперь наконец-то стало понятно, почему артистка молодеет на глазах, и видят в этом помощь «колдуна Глинштейна».

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:25

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