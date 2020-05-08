Беременная Александра Черно весит больше 210 кг





Зрители реалити-шоу заметили, что беременная Александра Черно стремительно набирает вес. Сама участница «Дом-2» уверяет, что за последние несколько месяцев она похудела на 3 кг. Недавно Степан Меньщиков сообщил, что возлюбленная Иосифа Оганесяна стала весить 187 кг и при этом продолжает переедать. Сама Александра Черно опровергла информацию и заверила фанатов, что все держит под контролем.Недавно стало известно, что беременная участница «Дом-2» весит уже больше 210 кг и все наряды стали ей малы. Пользователи Сети забили тревогу, они переживают за Александру Черно и ее будущего ребенка. Ведь до родов супруге Иосифа Оганесяна еще 2 месяца, но если она не сядет на диету для беременных, все может закончится весьма печально. Сама девушка уверена, что ее вес не станет помехой при родах.