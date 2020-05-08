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Беременная Александра Черно весит больше 210 кг

Беременная Александра Черно уверяет своих преданных поклонников, что практически не поправилась. Но недавно стало известно, что возлюбленная Иосифа Оганесяна весит уже больше 210 кг.
Беременная Александра Черно весит больше 210 кг

Зрители реалити-шоу заметили, что беременная Александра Черно стремительно набирает вес. Сама участница «Дом-2» уверяет, что за последние несколько месяцев она похудела на 3 кг. Недавно Степан Меньщиков сообщил, что возлюбленная Иосифа Оганесяна стала весить 187 кг и при этом продолжает переедать. Сама Александра Черно опровергла информацию и заверила фанатов, что все держит под контролем.

Недавно стало известно, что беременная участница «Дом-2» весит уже больше 210 кг и все наряды стали ей малы. Пользователи Сети забили тревогу, они переживают за Александру Черно и ее будущего ребенка. Ведь до родов супруге Иосифа Оганесяна еще 2 месяца, но если она не сядет на диету для беременных, все может закончится весьма печально. Сама девушка уверена, что ее вес не станет помехой при родах.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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